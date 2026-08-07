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Jumat, 7 Agustus 2026 | 11.55 WIB

Diguyur Kekayaan! 5 Shio Ini Jadi Mapan Finansial Kata Astrologi Tionghoa

Ilustrasi Pembuka Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi Pembuka Rezeki (Freepik)

JawaPos.com – Astrologi Tionghoa menyebut ada shio yang sedang diguyur kekayaan luar biasa hingga mencapai kemapanan finansial.

Shio dalam astrologi Tionghoa ini disebut mengalami lonjakan finansial setelah menerima kekayaan yang tak masuk akal.

Menurut astrologi Tionghoa, kemapanan finansial datang kepada shio tertentu yang kini sedang diberkahi kekayaan besar.

Ramalan astrologi Tionghoa menyoroti shio yang melesat secara finansial berkat guyuran kekayaan dari berbagai arah.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat lima shio yang diguyur kekayaan tak masuk akal hingga mapan finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kuda

Mereka yang terlahir di tahun Kuda memiliki energi dan semangat yang luar biasa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sifat pekerja keras menjadi ciri khas utama yang dimiliki oleh pemilik shio ini, di mana mereka tidak pernah takut menghadapi berbagai tantangan yang menghadang.

Kemampuan mengelola waktu dengan efisien membuat mereka selalu dapat menyelesaikan tugas-tugas dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan.

Ketekunan tinggi yang mereka miliki menjadi modal utama dalam mencapai berbagai tujuan hidup yang telah ditetapkan.

Editor: Hanny Suwindari
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