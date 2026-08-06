Dari Sulit Jadi Stabil, 6 Zodiak Ini Diprediksi Mengalami Kebangkitan Finansial Tahun 2026

JawaPos.com – Tahun 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa banyak perubahan, terutama dalam hal finansial bagi sebagian orang.

Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak disebut memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan kondisi ekonomi. Perubahan tersebut dapat muncul melalui berbagai jalur, mulai dari perkembangan karier, bisnis yang semakin berkembang, tambahan penghasilan, hingga kesempatan baru yang membawa keuntungan.

Menurut ramalan yang disampaikan Marcel Wen melalui kanal YouTube miliknya, terdapat enam zodiak yang diprediksi mengalami peningkatan finansial cukup besar di tahun 2026.

Meski bersifat prediksi dan hiburan, ramalan ini dapat menjadi motivasi untuk terus berusaha, mengembangkan kemampuan, dan lebih bijak dalam mengatur keuangan.

Berikut enam zodiak yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan ekonomi di tahun 2026.

1. Aquarius — Peluang Besar Datang dari Relasi dan Kreativitas Aquarius menjadi salah satu zodiak yang diprediksi mengalami perkembangan finansial pada tahun 2026.

Pemilik zodiak ini dikenal sebagai pribadi yang kreatif, cerdas, mudah beradaptasi, dan memiliki banyak koneksi sosial.

Kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang menjadi salah satu kekuatan Aquarius. Dari jaringan tersebut, peluang baru dalam pekerjaan maupun bisnis berpotensi muncul.

Aquarius juga dikenal sebagai sosok mandiri yang tidak mudah bergantung kepada orang lain. Mereka memiliki semangat untuk mencoba hal baru dan berani mengambil kesempatan.