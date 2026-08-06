Ramalan Tarot Taurus Agustus 2026: Pesan Penting Soal Kreativitas dan Keseimbangan Hidup

Ilustrasi Kartu Tarot Zodiak Taurus Agustus 2026 / Pexels
JawaPos.com – Memasuki bulan Agustus 2026, Taurus diajak untuk melangkah ke dalam fase kehidupan baru yang penuh dengan warna, intuisi, dan ekspresi diri.
Setelah berkutat dengan rutinitas yang padat, bulan ini membawa energi penyegaran yang memungkinkan Taurus untuk menikmati hasil kerja keras dan kembali terhubung dengan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan sejati.
Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (06/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Taurus di bulan Agustus 2026.
Kartu Page of Cups melambangkan munculnya cinta baru, pembaruan ikatan emosional, tingginya intuisi, serta mekarnya kreativitas.
Hadirnya kartu ini menandakan bahwa Taurus siap memulai perjalanan emosional baru dan merangkul semua hal positif yang telah diciptakan untuk diri sendiri.
Mengambil jeda untuk menyalurkan kreativitas dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan serta kehidupan pribadi memiliki dampak nyata pada kesejahteraan psikologis.
Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Applied Psychology, menunjukkan keterlibatan kreatif dan keseimbangan emosional bertindak sebagai sumber daya psikologis yang efektif untuk meredakan stres, meningkatkan kepuasan hidup.
Berikut adalah sejumlah pesan penting ramalan tarot bagi Taurus sepanjang bulan Agustus 2026:
1. Dengarkan hati dan salurkan kreativitas
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