Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.24 WIB

Ramalan Tarot Taurus Agustus 2026: Pesan Penting Soal Kreativitas dan Keseimbangan Hidup

Ilustrasi Kartu Tarot Zodiak Taurus Agustus 2026 / Pexels - Image

Ilustrasi Kartu Tarot Zodiak Taurus Agustus 2026 / Pexels

JawaPos.com – Memasuki bulan Agustus 2026, Taurus diajak untuk melangkah ke dalam fase kehidupan baru yang penuh dengan warna, intuisi, dan ekspresi diri.

Setelah berkutat dengan rutinitas yang padat, bulan ini membawa energi penyegaran yang memungkinkan Taurus untuk menikmati hasil kerja keras dan kembali terhubung dengan hal-hal yang mendatangkan kebahagiaan sejati.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, Taurus dinaungi oleh kartu Page of Cups.

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (06/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Taurus di bulan Agustus 2026.

Kartu Page of Cups melambangkan munculnya cinta baru, pembaruan ikatan emosional, tingginya intuisi, serta mekarnya kreativitas.

Hadirnya kartu ini menandakan bahwa Taurus siap memulai perjalanan emosional baru dan merangkul semua hal positif yang telah diciptakan untuk diri sendiri.

Mengambil jeda untuk menyalurkan kreativitas dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan serta kehidupan pribadi memiliki dampak nyata pada kesejahteraan psikologis.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Applied Psychology, menunjukkan keterlibatan kreatif dan keseimbangan emosional bertindak sebagai sumber daya psikologis yang efektif untuk meredakan stres, meningkatkan kepuasan hidup.

Berikut adalah sejumlah pesan penting ramalan tarot bagi Taurus sepanjang bulan Agustus 2026:

1. Dengarkan hati dan salurkan kreativitas

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Brand Reputation Rookie Idol Agustus 2026 Dirilis, Intip 30 Idol Pendatang Baru Terpopuler - Image
Music & Movie

Brand Reputation Rookie Idol Agustus 2026 Dirilis, Intip 30 Idol Pendatang Baru Terpopuler

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 04.12 WIB

Ramalan Tarot Agustus 2026: Pesan Penting untuk Zodiak Aries dalam Keputusan Finansial - Image
Zodiak

Ramalan Tarot Agustus 2026: Pesan Penting untuk Zodiak Aries dalam Keputusan Finansial

Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.37 WIB

3 Zodiak yang Bisa Mewujudkan Harapannya di Agustus 2026, Hoki Bikin Keinginan Jadi Kenyataan - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bisa Mewujudkan Harapannya di Agustus 2026, Hoki Bikin Keinginan Jadi Kenyataan

Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.32 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore