Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.32 WIB

3 Zodiak yang Bisa Mewujudkan Harapannya di Agustus 2026, Hoki Bikin Keinginan Jadi Kenyataan

Zodiak yang bisa mewujudkan harapannya di Agustus 2026 saat hoki bikin keinginan menjadi kenyataan. (Freepik) - Image

Zodiak yang bisa mewujudkan harapannya di Agustus 2026 saat hoki bikin keinginan menjadi kenyataan. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, dalam waktu dekat akan ada sejumlah pihak yang bisa mendapatkan keberuntungan.

Hoki dikatakan akan hadir membawa keberkahan di mana salah satu hal yang bisa diperoleh yakni tentang kelancaran dalam mewujudkan keinginan.

Beberapa orang dimungkinkan bisa merealisasikan harapan yang dipunya di tahun kuda api ini melalui serangkaian jalan dan kemudahan.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang bisa mewujudkan harapannya di Agustus 2026 saat hoki bikin keinginan menjadi kenyataan.

1. Zodiak Aquarius

Mereka yang berzodiak aquarius sering kali memiliki watak atau kebiasaan tidak ingin merepotkan orang lain.

Kemandiriannya ini bahkan terlihat dalam kehidupan sehari-hari di mana banyak sering dilakukan seorang diri.

Dalam keyakinan astrolog, mereka yang berzodiak satu ini akan mendapatkan keberuntungan berupa kelancaran urusan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Tarot Agustus 2026: Pesan Penting untuk Zodiak Aries dalam Keputusan Finansial - Image
Zodiak

Ramalan Tarot Agustus 2026: Pesan Penting untuk Zodiak Aries dalam Keputusan Finansial

Jumat, 7 Agustus 2026 | 06.37 WIB

Ramalan Tarot Cancer Agustus 2026: Pesan Penting Dalam Menjaga Keharmonisan Hubungan dan Bisnis - Image
Zodiak

Ramalan Tarot Cancer Agustus 2026: Pesan Penting Dalam Menjaga Keharmonisan Hubungan dan Bisnis

Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.43 WIB

Ramalan Tarot Gemini Agustus 2026: Pesan Penting dalam Mengelola Perubahan dan Identitas Baru - Image
Zodiak

Ramalan Tarot Gemini Agustus 2026: Pesan Penting dalam Mengelola Perubahan dan Identitas Baru

Jumat, 7 Agustus 2026 | 03.37 WIB

Terpopuler

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran - Image
1

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

2

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!

3

Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!

4

Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia

5

Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara

6

Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya

7

Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal

8

Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing

9

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!

10

Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore