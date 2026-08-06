Ramalan Tarot Cancer Agustus 2026: Pesan Penting Dalam Menjaga Keharmonisan Hubungan dan Bisnis

JawaPos.com – Memasuki bulan Agustus 2026, Cancer diajak untuk memfokuskan energi pada kualitas hubungan interpersonal dan kedekatan emosional.

Keinginan untuk berada dalam ikatan dimana setiap individu dihormati serta dihargai apa adanya menjadi pendorong utama dalam setiap interaksi yang dijalani.

Berdasarkan pembacaan kartu tarot bulanan, Cancer dinaungi oleh kartu dua Cangkir (Two of Cups).

Melansir dari laman Yourtango pada Kamis (06/08), menyebutkan ramalan tarot bulanan zodiak Cancer di bulan Agustus 2026.

Kartu Two of Cups melambangkan kemitraan yang seimbang dalam tubuh, pikiran, dan jiwa.

Bulan ini adalah momen yang sangat baik untuk menemukan sosok yang tepat, baik dengan orang baru maupun pasangan yang sudah ada, serta memperkuat ikatan kasih sayang.

Secara ilmiah, kualitas kemitraan dan rasa saling menghargai dalam hubungan berpengaruh besar pada kesejahteraan mental.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, bahwa dukungan emosional yang seimbang dan rasa aman dalam hubungan secara signifikan meningkatkan regulasi emosi, menurunkan tingkat kecemasan.

Berikut adalah sejumlah pesan penting ramalan tarot bagi Cancer sepanjang bulan Agustus 2026: