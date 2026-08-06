Ada Bonus hingga Hadiah, 6 Zodiak Ini Berpeluang Dapat Uang Besar

Ilustrasi zodiak yang akan ditransfer uang besar di Agustus 2026 (freepik)
JawaPos.com - Bagi sebagian orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk hasil kerja sendiri. Terkadang, keberuntungan bisa hadir melalui bantuan orang lain, hadiah, bonus, maupun bentuk apresiasi yang tidak terduga.
Menurut kepercayaan astrologi, Agustus 2026 disebut membawa energi positif bagi beberapa zodiak tertentu. Mereka diprediksi memiliki peluang menerima dukungan finansial dari orang-orang di sekitar, mulai dari pasangan, keluarga, teman dekat, hingga lingkungan pekerjaan.
Fenomena mendapatkan uang secara tiba-tiba bisa terjadi dalam kehidupan nyata melalui berbagai bentuk, seperti bonus, hadiah, bantuan, atau penghargaan atas usaha yang telah dilakukan.
Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang disebut berpotensi menerima kejutan finansial pada Agustus 2026.
Virgo dikenal sebagai pribadi yang teliti, bertanggung jawab, dan selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap pekerjaan. Mereka sering memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan terkadang terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan.
Di balik sifat tersebut, Virgo memiliki karakter pekerja keras, perhatian, serta mudah membuat orang lain merasa nyaman. Sikap inilah yang membuat banyak orang menghargai dan mempercayai mereka.
Dalam ramalan astrologi, Agustus 2026 disebut menjadi periode ketika Virgo berpeluang menerima bantuan atau pemberian dari orang terdekat. Bentuknya bisa berupa dukungan finansial, hadiah, maupun perhatian dari seseorang yang peduli.
Libra dikenal sebagai sosok yang ramah, mudah bergaul, dan memiliki kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang. Karisma sosial mereka membuat Libra sering disukai oleh lingkungan sekitar.
Meskipun terkadang dianggap sulit menentukan pilihan, Libra memiliki kemampuan menjaga komunikasi dan menciptakan hubungan yang harmonis.
Menurut astrologi, hubungan baik yang selama ini dibangun Libra berpotensi membawa keuntungan finansial pada Agustus 2026. Rezeki tersebut bisa datang dalam bentuk hadiah, bantuan, atau kesempatan yang memberikan manfaat ekonomi.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Aji Santoso Resmi Latih de Red FC, Klub Baru Jawa Timur Pilih Stadion Gelora 10 November Surabaya
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Jafar/Felisha dan Adnan/Indah Dicoret dari Kejuaraan Dunia, PBSI Buka Suara Soal Dugaan Match Fixing
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Profil Malik Bawazier, Suami Cut Keke yang Dilaporkan Kasus Perzinaan dan Kohabitasi