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Leni Setya Wati
Jumat, 7 Agustus 2026 | 02.25 WIB

Ada Bonus hingga Hadiah, 6 Zodiak Ini Berpeluang Dapat Uang Besar

Ilustrasi zodiak yang akan ditransfer uang besar di Agustus 2026 (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak yang akan ditransfer uang besar di Agustus 2026 (freepik)

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk hasil kerja sendiri. Terkadang, keberuntungan bisa hadir melalui bantuan orang lain, hadiah, bonus, maupun bentuk apresiasi yang tidak terduga.

Menurut kepercayaan astrologi, Agustus 2026 disebut membawa energi positif bagi beberapa zodiak tertentu. Mereka diprediksi memiliki peluang menerima dukungan finansial dari orang-orang di sekitar, mulai dari pasangan, keluarga, teman dekat, hingga lingkungan pekerjaan.

Fenomena mendapatkan uang secara tiba-tiba bisa terjadi dalam kehidupan nyata melalui berbagai bentuk, seperti bonus, hadiah, bantuan, atau penghargaan atas usaha yang telah dilakukan.

Dilansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang disebut berpotensi menerima kejutan finansial pada Agustus 2026.

1. Virgo – Rezeki dari Orang yang Peduli

Virgo dikenal sebagai pribadi yang teliti, bertanggung jawab, dan selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap pekerjaan. Mereka sering memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan terkadang terlalu banyak mempertimbangkan berbagai kemungkinan.

Di balik sifat tersebut, Virgo memiliki karakter pekerja keras, perhatian, serta mudah membuat orang lain merasa nyaman. Sikap inilah yang membuat banyak orang menghargai dan mempercayai mereka.

Dalam ramalan astrologi, Agustus 2026 disebut menjadi periode ketika Virgo berpeluang menerima bantuan atau pemberian dari orang terdekat. Bentuknya bisa berupa dukungan finansial, hadiah, maupun perhatian dari seseorang yang peduli.

2. Libra – Keberuntungan dari Hubungan Sosial

Libra dikenal sebagai sosok yang ramah, mudah bergaul, dan memiliki kemampuan membangun hubungan dengan banyak orang. Karisma sosial mereka membuat Libra sering disukai oleh lingkungan sekitar.

Meskipun terkadang dianggap sulit menentukan pilihan, Libra memiliki kemampuan menjaga komunikasi dan menciptakan hubungan yang harmonis.

Menurut astrologi, hubungan baik yang selama ini dibangun Libra berpotensi membawa keuntungan finansial pada Agustus 2026. Rezeki tersebut bisa datang dalam bentuk hadiah, bantuan, atau kesempatan yang memberikan manfaat ekonomi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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