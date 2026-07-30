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Leni Setya Wati
Kamis, 30 Juli 2026 | 19.23 WIB

Hoki Finansial Datang! 6 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Bonus dan Uang Tak Terduga

Ilustrasi zodiak yang diprediksi dapat rezeki nompok di Februari 2026 (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak yang diprediksi dapat rezeki nompok di Februari 2026 (freepik)

JawaPos.com - Agustus 2026 diperkirakan menjadi bulan yang penuh peluang dalam urusan keuangan bagi beberapa zodiak. Sejumlah individu dipercaya berpotensi memperoleh tambahan rezeki dalam berbagai bentuk, mulai dari bonus pekerjaan, keuntungan usaha, hadiah, hingga bantuan finansial yang datang tanpa diduga.

Menurut pandangan astrologi, keberuntungan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh peruntungan semata. Kerja keras, ketekunan, serta kemampuan memanfaatkan peluang menjadi faktor penting yang dapat membuka jalan menuju kondisi finansial yang lebih baik.

Dirangkum dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut enam zodiak yang diprediksi menikmati rezeki nomplok sepanjang Agustus 2026.

1. Taurus

Taurus dikenal sebagai sosok yang tekun, mandiri, dan memiliki semangat tinggi dalam bekerja. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika mengejar target keuangan.

Sepanjang Agustus 2026, Taurus diperkirakan memperoleh peluang finansial yang cukup menjanjikan. Tambahan pemasukan dapat berasal dari bonus, keuntungan bisnis, maupun hasil investasi atau proyek yang mulai membuahkan hasil.

Kesabaran dan konsistensi yang selama ini dijaga menjadi modal utama untuk menikmati hasil kerja keras tersebut.

2. Cancer

Cancer memiliki karakter penuh perhatian, bertanggung jawab, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam pekerjaan maupun kehidupan pribadi.

Pada Agustus 2026, kondisi keuangan Cancer diprediksi mengalami perkembangan positif. Bonus pekerjaan, dukungan keluarga, atau bantuan dari orang terdekat berpotensi menjadi sumber tambahan pemasukan.

Suasana yang lebih kondusif juga membuat Cancer lebih mudah mengelola keuangan dengan baik.

3. Libra

Libra dikenal memiliki kemampuan membangun hubungan yang baik dengan banyak orang. Sikap ramah dan mudah beradaptasi sering membuka berbagai peluang baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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