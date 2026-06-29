Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 29 Juni 2026 | 18.15 WIB

Hoki Besar Menghampiri! Lima Shio Ini Berpotensi Mendapat Rezeki Tak Terduga dalam Waktu Dekat

Ilustrasi shio yang akan mendapat rezeki tak terduga. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan mendapat rezeki tak terduga. (Magnific)

JawaPos.Com - Datangnya rezeki sering kali tidak selalu bisa diprediksi. Selain berasal dari hasil kerja rutin, peluang finansial juga dapat muncul melalui bonus, proyek baru, keuntungan usaha, investasi yang berkembang, atau kesempatan lain yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan. 

Karena itulah, banyak orang selalu berharap memperoleh keberuntungan yang mampu membawa perubahan positif dalam kondisi keuangan mereka.

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya mengalami perputaran energi keberuntungan yang berbeda-beda. 

Pada periode tertentu, beberapa shio disebut memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh tambahan penghasilan, memperluas sumber rezeki, atau mendapatkan kesempatan yang berdampak baik terhadap kondisi finansial.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan budaya dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan. 

Rezeki tetap dipengaruhi oleh kerja keras, kemampuan melihat peluang, ketekunan, serta keputusan yang diambil dalam menjalani kehidupan.

Dilansir dari kanal Youtube Toto Tarot Reader, inilah lima shio yang dalam berbagai penafsiran dipercaya berpotensi memperoleh rezeki tak terduga dalam waktu dekat.

1. Shio Tikus

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Bersyukur Dapat Bonus ASEAN Para Games, Mabruk Arib Dzaky Siapkan Investasi dan Rencana Usaha - Image
All Sports

Bersyukur Dapat Bonus ASEAN Para Games, Mabruk Arib Dzaky Siapkan Investasi dan Rencana Usaha

Jumat, 20 Maret 2026 | 18.44 WIB

Kemenpora Cairkan Bonus Atlet ASEAN Para Games dan Tanggung Pajaknya sesuai Arahan Presiden - Image
All Sports

Kemenpora Cairkan Bonus Atlet ASEAN Para Games dan Tanggung Pajaknya sesuai Arahan Presiden

Kamis, 19 Maret 2026 | 06.45 WIB

Bonus ASEAN Para Games 2026 Cair Hari Ini, Langsung ke Rekening Atlet via BRI - Image
All Sports

Bonus ASEAN Para Games 2026 Cair Hari Ini, Langsung ke Rekening Atlet via BRI

Rabu, 18 Maret 2026 | 05.37 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore