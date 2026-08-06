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Jumat, 7 Agustus 2026 | 01.27 WIB

Ramalan Zodiak Libra 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Hari ini adalah hari yang luar biasa bagi zodiak libra. Emosi libra akan seimbang dan libra memiliki rasa kesejahteraan yang holistik. 

Kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri libra sedang bagus, jadi manfaatkanlah. Buatlah kenangan bersama orang-orang terkasih dengan menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra  Kamis, 6 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Keharmonisan kembali ke dalam hubungan asmara zodiak libra dan perbedaan dengan pasangan mulai terselesaikan. Terkait karir, libra akan menerima berbagai panggilan dari calon pemberi kerja hari ini.

Sementara itu, minumlah banyak air putih dan konsumsi makanan segar untuk meningkatkan kesehatan kulit. Terkait keuangan, libra termotivasi untuk mencoba berbagai cara baru dalam menghasilkan lebih banyak uang.

Cinta Libra

Perbedaan dengan pasangan mulai terselesaikan dan keharmonisan perlahan kembali ke dalam hubungan libra. Berusahalah keras dalam proses ini, karena hal itu tidak akan terjadi dengan sendirinya. Tetaplah fokus pada tujuan hubungan jangka panjang dan tetaplah positif.

Karir Libra

Jika sudah lama mencari pekerjaan, kemungkinan besar libra akan menerima panggilan dari banyak calon pemberi kerja hari ini. Ini akan menjadi kabar baik saat libra mulai merasa putus asa. Pilih opsi terbaik untuk diri sendiri sekarang juga dan lakukanlah. Libra akan senang bisa kembali bekerja lagi.

Kesehatan Libra

Hari ini, libra perlu memperhatikan pengaruh makanan terhadap kulit. Jika kulit sangat berminyak dan iritasi, kurangi makanan berminyak dan tidak sehat. Minumlah banyak air putih dan konsumsi makanan segar untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan kulit hari ini.

Keuangan Libra

Editor: Setyo Adi Nugroho
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