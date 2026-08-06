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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 6 Agustus 2026 | 23.46 WIB

Intip! Ramalan Shio Besok Jumat 7 Agustus 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Ilustrasi Shio (magnific) - Image

Ilustrasi Shio (magnific)

JawaPos.com - Menjelang akhir pekan, banyak orang mulai mencari ramalan shio besok Jumat, 7 Agustus 2026 untuk mengetahui bagaimana peluang yang akan datang dalam urusan karier, keuangan, percintaan, maupun kesehatan. 

Dalam astrologi Tiongkok, setiap hari membawa energi yang berbeda sehingga setiap shio memiliki potensi keberuntungan dan tantangan yang tidak sama.

Bagi pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing, hari Jumat diprediksi menghadirkan berbagai kesempatan menarik untuk berkembang. 

Sebagian shio akan memperoleh momentum untuk meningkatkan karier dan memperbaiki kondisi finansial, sementara sebagian lainnya perlu lebih mengandalkan kesabaran serta kecermatan dalam mengambil keputusan. 

Menjelang akhir pekan, energi positif juga mendorong banyak orang untuk memperkuat hubungan dengan keluarga, pasangan, maupun rekan kerja.

Meski ramalan tidak dapat dijadikan kepastian, prediksi ini bisa menjadi bahan refleksi agar Anda lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. 

Dengan sikap optimistis, kerja keras, dan kemampuan membaca peluang, setiap tantangan dapat berubah menjadi kesempatan yang menguntungkan.

Dilansir dari Astrology.com, berikut ramalan shio besok Jumat, 7 Agustus 2026, untuk pemilik shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing.

Editor: Novia Tri Astuti
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