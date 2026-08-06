Ramalan Zodiak Capricorn 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Capricorn diimbau untuk lebih berhati-hati dalam bersikap dan berkomunikasi. Kesalahpahaman atau perbedaan pendapat berpotensi muncul jika Anda terburu-buru menyampaikan sesuatu tanpa mempertimbangkan situasi.

Selain itu, kekhawatiran yang tidak perlu juga dapat memengaruhi suasana hati dan produktivitas. Dengan menjaga kesabaran serta berpikir lebih praktis, Capricorn akan lebih mudah menghadapi berbagai tantangan yang muncul sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Kamis (6/8), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari) Secara umum, hari ini mengharuskan Anda untuk lebih tenang dalam menghadapi berbagai persoalan. Hindari membiarkan pikiran negatif menguasai diri karena hanya akan membuat masalah terasa lebih besar dari kenyataannya. Bersikap sabar dan fokus pada solusi akan membantu Anda melewati hari dengan lebih baik.

Cinta Capricorn Kehidupan asmara mungkin sedikit terganggu oleh pikiran yang gelisah. Perasaan tersebut dapat membuat Anda sulit menikmati waktu bersama pasangan dan memicu kesalahpahaman jika tidak segera diatasi.

Cobalah lebih terbuka dalam mengungkapkan isi hati serta mendengarkan pasangan dengan penuh perhatian. Sikap saling memahami akan membantu mengembalikan kehangatan dalam hubungan.

Karier Capricorn Karier membutuhkan perhatian lebih karena tekanan pekerjaan berpotensi meningkat. Kondisi ini dapat membuat Anda lebih mudah melakukan kesalahan apabila tidak bekerja dengan teliti.

Susun prioritas pekerjaan dengan baik dan jangan terburu-buru saat menyelesaikan tugas. Ketelitian serta kemampuan mengelola waktu akan membantu Anda mengurangi risiko kesalahan dan menjaga hasil kerja tetap optimal.