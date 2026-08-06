Ramalan Zodiak Leo 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo memiliki jiwa petualang. Leo dan seorang teman atau pasangan, berencana pergi keluar kota selama sehari dan melupakan pekerjaan, tugas, dan hal-hal lainnya jika memungkinkan.

Hal ini karena leo merasa bosan akhir-akhir ini. Jika memutuskan untuk melakukannya, pastikan semua orang tahu apa yang terjadi. Jangan sampai leo merusak hubungan baik dengan orang lain.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo merasakan cinta yang sangat kuat kepada pasangan dan tidak ingin momen ini berakhir. Terkait karir, terima tawaran pekerjaan yang datang agar leo tetap sibuk dan mendapatkan penghasilan.

Sementara itu, hindari terpaan sinar matahari dan minumlah banyak air putih untuk mencegah kerusakan pada kulit. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.

Cinta Leo

Hari ini, leo tenggelam dalam lamunan tentang pasangan. Pikiran leo melayang dan memimpikan orang yang paling dicintai. Leo akan merasakan cinta yang sangat kuat dan tidak ingin momen ini berakhir. Tidak apa-apa membiarkan diri sendiri terbawa suasana, tetapi pastikan tetap berpijak kuat di bumi.

Karir Leo