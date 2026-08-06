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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 6 Agustus 2026 | 17.43 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Komunikasi tak terduga mungkin datang dari seseorang yang terkait dengan karirmu, zodiak virgo. Hal ini adalah kabar baik, tetapi mungkin sangat di luar dugaan sehingga virgo bisa berjalan linglung untuk mencoba memahami semuanya. 

Jangan terlalu khawatir. Virgo telah bekerja keras dan pantas mendapatkan apa pun yang tiba-tiba datang.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu memanfaatkan hari ini untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan. Mengenai karir, virgo mungkin akan menemukan peluang pekerjaan yang tidak ingin dilewatkan. 

Sementara itu, kurangi makanan berminyak dan tidak sehat jika kulit virgo terasa berminyak dan iritasi. Terkait keuangan, beli hadiah untuk pasangan dan diri sendiri karena kondisi keuangan virgo sedang membaik saat ini. 

Cinta Virgo

Hari ini, virgo dan pasangan akan merasa ingin saling mengenal lebih dalam. Virgo merasa seperti melakukan introspeksi diri dan ingin berbagi penemuan tersebut dengan orang yang dicintai. 

Manfaatkan waktu ini untuk berkomunikasi secara terbuka dengan pasangan, karena hal itu akan membuat kalian berdua lebih dekat. Komunikasi ini akan membawa harmoni ke dalam hubunganmu.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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