Segera Bangkit dari Keterpurukan! Hoki Besar Menghampiri 5 Shio di Tahun Kuda Api 2026

JawaPos.com – Tahun 2026 dikuasai oleh Kuda Api, melambangkan kecepatan, keberanian, kekuatan, ketegasan, dan transformasi.

Menurut astrologi Tiongkok, shio tertentu yang akan mengalami pertumbuhan, kesuksesan, dan kekayaan karena energi mereka selaras dengan tahun ini.

Alhasil mereka dapat menarik keberuntungan, kekuatan, kesuksesan, dan pertumbuhan tanpa perlu susah.

Dilansir horoscope, berikut lima shio yang akan membawa keberuntungan dan mampu bangkit dari hidup susah di tahun 2026.

1. Kuda

Tidak ada keraguan tentang shio Kuda karena mereka adalah pemimpin tahun ini.

Hal-hal yang sebelumnya tidak berjalan baik bagi mereka, tahun ini adalah tahun yang tepat bagi mereka untuk memperbaikinya.

Mereka telah melalui banyak hal di masa lalu, tetapi sekarang saatnya bersinar dan menunjukkan kemampuan kepada orang-orang yang telah meninggalkan dirinya.

Peluang akan datang menghampiri dan mereka bisa memilih peluang yang tepat.