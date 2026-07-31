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Muhammad Rais Raya
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 03.47 WIB

Aura Pemimpin Makin Kuat, 4 Shio Ini Diramal Raih Kesuksesan Besar di Tahun Kuda Api

Shio yang diramalkan akan diangkat jadi pimpinan di tahun 2026 karier dan kekayaan ikut melambung tinggi. (dok: freepik) - Image

Shio yang diramalkan akan diangkat jadi pimpinan di tahun 2026 karier dan kekayaan ikut melambung tinggi. (dok: freepik)

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Sifat seperti tanggung jawab, ketegasan, dan kemampuan mengambil keputusan membuat sebagian orang dianggap memiliki potensi untuk berada di posisi penting.

Tahun 2026 yang dikenal sebagai Tahun Kuda Api dalam kepercayaan Tiongkok disebut membawa energi perubahan dan peluang baru. Bagi sebagian shio, periode ini diyakini menjadi waktu yang tepat untuk berkembang, mendapatkan kepercayaan lebih besar, serta meningkatkan kondisi finansial.

Meski pencapaian tetap bergantung pada usaha dan kemampuan masing-masing individu, empat shio berikut disebut memiliki peluang besar untuk mengalami peningkatan karier hingga dipercaya memegang posisi kepemimpinan.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut empat shio yang diramalkan memiliki kesempatan besar untuk naik jabatan dan meraih kemajuan finansial di tahun 2026.

1. Shio Ayam

Pemilik Shio Ayam dikenal sebagai pribadi yang teliti, bertanggung jawab, dan memiliki kemampuan mengatur sesuatu dengan baik.

Pada tahun 2026, mereka dipercaya memasuki fase di mana kerja keras dan kemampuan yang dimiliki mulai mendapatkan pengakuan.

Peluang untuk mendapatkan jabatan lebih tinggi disebut semakin terbuka karena orang-orang di sekitar mulai melihat kapasitas mereka dalam memimpin.

Kenaikan posisi yang diperoleh bukan hanya karena ambisi pribadi, tetapi karena adanya kepercayaan dari lingkungan kerja.

Dengan kemampuan menjaga kualitas dan konsistensi, Shio Ayam berpotensi mengalami perkembangan besar dalam karier maupun kondisi ekonomi.

2. Shio Anjing

Shio Anjing dikenal sebagai sosok yang setia, pekerja keras, dan memiliki rasa tanggung jawab tinggi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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