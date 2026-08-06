Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini perlu bersiap menghadapi hari yang penuh peristiwa. Persahabatan baru dan kontak profesional akan terjalin hari ini. Gemini akan mendapatkan peluang luar biasa hari ini.

Zodiak cancer merasa terkekang dalam beberapa aspek kehidupan, seolah-olah sedang ditahan. Cancer mungkin perlu meluangkan waktu sendirian, jauh dari pekerjaan untuk menyegarkan diri dan mendapatkan kembali energi.

Pada sisi lain, penting untuk menyelesaikan masalah dengan anggota keluarga dengan penuh kasih sayang, kebijaksanaan, dan diplomasi. Cancer memegang kendali untuk terlibat dalam percakapan yang sehat.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan hari ini. Terkait karir, kerabat atau teman dekat akan memberikan bantuan informasi pekerjaan yang bermanfaat.

Sementara itu, tutupi tubuh saat keluar rumah dan gunakan tabir surya jika harus berada di bawah sinar matahari. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.

Cinta Gemini

Hari ini gemini mungkin ingin menonton film di sore hari, berkendara keluar kota, atau apa pun untuk melepaskan diri dari rutinitas harian.