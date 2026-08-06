Ramalan Zodiak Gemini 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Freepik)
JawaPos.com - Jika berkecimpung di bidang seni atau sains, inspirasi tiba-tiba dapat mendorong zodiak gemini untuk memulai atau melanjutkan proyek yang sangat berarti. Beberapa teman atau anggota kelompok dapat membantu gemini dengan informasi yang bermanfaat.
Pikiran gemini mungkin menghasilkan ide-ide baru sepanjang hari. Setelah menyelesaikan pekerjaan, berjalan-jalanlah dan tenangkan pikiranmu.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 6 Agustus 2026.
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Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan hari ini. Terkait karir, kerabat atau teman dekat akan memberikan bantuan informasi pekerjaan yang bermanfaat.
Sementara itu, tutupi tubuh saat keluar rumah dan gunakan tabir surya jika harus berada di bawah sinar matahari. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.
Cinta Gemini
Hari ini gemini mungkin ingin menonton film di sore hari, berkendara keluar kota, atau apa pun untuk melepaskan diri dari rutinitas harian.
Meskipun biasanya tidak bisa bolos kerja seperti ini, gemini bisa membuat pengecualian untuk melepaskan penat dan terhubung kembali dengan pasangan hari ini. Selain itu, nikmati malam yang santai bersama.
Karir Gemini
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