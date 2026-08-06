Ramalan Zodiak Aries 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries mungkin tertarik pada orang baru yang baru saja pindah lingkunganmu.

Berhentilah terobsesi, kumpulkan keberanian, dan temukan cara untuk menyambutnya. Mungkin, aries menyukai orang baru ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Kamis, 6 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Jika masih lajang, zodiak aries akan menemukan pasangan melalui media sosial hari ini. Terkait karir, pertimbangkan dengan cermat sebuah tawaran pekerjaan yang menarik dan menguntungkan yang datang.

Sementara itu, perhatikan kondisi kulit dengan saksama serta setiap perubahan yang terlihat. Terkait keuangan, aries akhirnya mendapatkan kabar mengenai promosi yang diharapkan di tempat kerja.

Cinta Aries

Hari ini penuh dengan komunikasi, baik mengobrol dengan seseorang yang spesial atau membisikkan kata-kata manis melalui telepon. Aries akan merasa sangat terhubung dengan pasangan hari ini.

Jika masih lajang, aries mungkin akan menemukan pasangan melalui media sosial hari ini. Dia akan menyatakan perasaan dengan berbagai cara.