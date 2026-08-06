Ramalan Zodiak Taurus 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Hadiah, binus, atay tawarab tak terduga mungkin tiba bagi zodiak taurus hari ini. Ini mungkin merupakan kabar baik yang datang pada saat taurus benar-benar membutuhkannya.
Jika itu terkait pekerjaan, jangan khawatir tentang waktu yang dibutuhkan. Taurus akan dapat menyelesaikannya dengan cepat dan efisien. Ini mungkin akan menghasilkan lebih banyak tawaran di masa mendatang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Kamis, 6 Agustus 2026.
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Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus perlu membiarkan pasangan memanjakan dirimu dengan kasih sayangnya. Terkait karir, bersiaplah karena taurus akan mendapatkan kesempatan untuk mengambil pekerjaan yang menarik
Sementara itu, hindari paparan sinar matahari agar tidak terjadi iritasi kulit. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.
Cinta Taurus
Ini adalah hari untuk memanjakan diri dengan kasih sayang pasangan. Taurus bebas membiarkan dia memanjakan, karena taurus pantas mendapatkannya dan dia akan senang melakukannya.
Manfaatkan hari-hari seperti ini sebaik-baiknya, ketika sepertinya hanya waktu dan energi yang kalian berdua miliki untuk satu sama lain.
Karir Taurus
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