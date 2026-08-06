Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)
JawaPos.com - Beberapa orang penting dalam hidup akan menghubungi zodiak sagitarius hari ini. Sagitarius mungkin berperan dalam terjadinya beberapa hal. Untuk memberikan kesan yang baik, sagitarius harus menunjukkan sisi terbaik diri sendiri.
Kemungkinan jika mengenal seseorang yang berpengaruh, mereka dapat membantu sagitarius untuk maju. Bagikan kartu nama sesegera mungkin dan tampilkan diri sendiri sebaik mungkin.
Hari ini, zodiak capricorn mungkin merasa ingin mengisolasi diri dari orang lain. Hal ini dapat membantu capricorn memahami diri sendiri pada tingkat yang lebih dalam.
Capricorn mungkin telah banyak bersosialisasi, dan hal tersebut melelahkan pikiran dan tubuh. Berhentilah sejenak dan pikirkan hal-hal yang memberi kebahagiaan, lalu kejar hal-hal tersebut tanpa menahan diri.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Kamis, 6 Agustus 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius akan merasa sangat bahagia dengan kehadiran orang baru dalam kehidupan percintaan. Terkait karir, sagitarius mulai merasa optimis dan termotivasi oleh gagasan untuk memulai bisnis sendiri.
Sementara itu, jangan meremehkan bahaya sengatan matahari dan lindungilah diri sendiri. Pada ranah keuangan, jangan berlebihan dalam melakukan pengeluaran jika ingin melunasi tagihan-tagihan yang dimiliki.
Cinta Sagitarius
Hari ini, sagitarius merasa sangat gembira dengan kehadiran orang baru dalam kehidupan percintaan. Sekalipun hubungan ini berumur pendek, tetapi akan membawa kegembiraan. Sagitarius harus menikmatinya selagi masih berlangsung.
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