Suka Memaafkan, Rezeki Makin Lancar! Ini 7 Weton yang Diyakini Paling Beruntung

Weton hoki rezeki dan sukses berkat mudah memaafkan kata primbon jawa

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Primbon Jawa, sifat pemaaf bukan hanya menjadi cerminan kepribadian yang baik, tetapi juga dipercaya mampu mendatangkan keberuntungan dalam hidup. Orang yang tidak mudah menyimpan dendam diyakini memiliki energi positif yang membuka jalan rezeki dan peluang kesuksesan.

Karakter yang lapang dada dipercaya membuat kehidupan menjadi lebih harmonis, sehingga berbagai kesempatan baik lebih mudah datang. Tak sedikit yang meyakini bahwa pemilik weton dengan sifat tersebut berpotensi mengalami peningkatan ekonomi dan kehidupan yang lebih baik.

Berdasarkan penjelasan dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, berikut tujuh weton yang disebut memiliki sifat pemaaf sekaligus dipercaya membawa hoki dan kelancaran rezeki. Perlu diingat, informasi ini merupakan bagian dari kepercayaan tradisional masyarakat Jawa dan bukan kepastian.

1. Sabtu Pahing Sabtu Pahing memiliki neptu 18 yang berasal dari gabungan Sabtu (9) dan Pahing (9). Dalam Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan Laku Kathi Angin.

Mereka dikenal memiliki tekad kuat, pantang menyerah, serta mudah berempati kepada orang lain. Sifat dermawan dan senang membantu membuat mereka memiliki banyak teman sekaligus dihormati di lingkungan sekitar.

Meski kerap menghadapi perlakuan yang kurang menyenangkan, mereka jarang membalas dengan amarah. Sebaliknya, mereka memilih memaafkan karena menganggap kelapangan hati merupakan bentuk kekuatan, bukan kelemahan.

2. Sabtu Pon Sabtu Pon mempunyai jumlah neptu 16 yang berasal dari Sabtu (9) dan Pon (7).

Orang yang lahir pada weton ini dikenal matang secara emosional serta mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Saat disakiti, mereka lebih memilih berpikir tenang daripada bereaksi secara emosional.

Selain dikenal penyabar, mereka juga memiliki jiwa sosial tinggi dan senang membantu sesama. Sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan mengapa rezeki mereka terus mengalir.

3. Senin Wage Weton Senin Wage memiliki neptu 8, hasil penjumlahan Senin (4) dan Wage (4).

Mereka dikenal sebagai sosok pekerja keras yang tidak mudah menyerah meski berkali-kali mengalami kegagalan. Tekad yang kuat membuat mereka mampu bangkit dari berbagai kesulitan.

Walaupun sering menerima perlakuan yang kurang baik, mereka memilih tidak menyimpan dendam. Bagi Senin Wage, memaafkan merupakan cara terbaik untuk melangkah maju tanpa terbebani masa lalu.