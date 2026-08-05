Sering Ketiban Peluang, 9 Weton Ini Disebut Cocok Bangun Usaha Sendiri

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya dianggap sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat juga meyakini bahwa kombinasi hari dan pasaran lahir dapat menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Salah satu hal yang sering dikaitkan dengan weton adalah kemampuan dalam mencari rezeki, termasuk dalam dunia perdagangan. Beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang mendukung kesuksesan usaha, seperti pandai membaca peluang, mudah membangun hubungan, dan mampu menarik kepercayaan pelanggan.

Meski begitu, weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan, sedangkan keberhasilan bisnis tetap dipengaruhi oleh kerja keras, strategi, kejujuran, serta kemampuan seseorang dalam menjalankan usaha.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut sembilan weton yang dipercaya memiliki keberuntungan dalam dunia dagang.

1. Senin Legi

Pemilik weton Senin Legi dikenal memiliki kemampuan melihat peluang dengan baik. Mereka dipercaya memiliki ketelitian dalam menentukan langkah bisnis serta mampu membangun usaha dengan perlahan namun stabil.

Sikap jujur, konsisten, dan ramah dalam melayani pelanggan menjadi salah satu kekuatan yang membuat usaha mereka dipercaya banyak orang.

2. Rabu Pahing

Orang dengan weton Rabu Pahing sering dikaitkan dengan kemampuan komunikasi yang baik dan mudah menjalin hubungan dengan orang lain.