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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 22.21 WIB

Rezeki Mengalir Lancar, Ini 3 Weton yang Diyakini Memiliki Daya Tarik Finansial

3 Weton yang Diprediksi Memiliki Rezeki yang Tidak Pernah Habis./ freepik.com - Image

3 Weton yang Diprediksi Memiliki Rezeki yang Tidak Pernah Habis./ freepik.com

JawaPos.com - Dalam tradisi masyarakat Jawa, weton tidak hanya dianggap sebagai penanda hari kelahiran seseorang. Weton juga sering dikaitkan dengan gambaran karakter, kepribadian, hingga perjalanan hidup seseorang, termasuk dalam urusan rezeki.

Di antara berbagai weton yang dikenal dalam Primbon Jawa, terdapat beberapa yang dipercaya memiliki energi positif dan daya tarik keberuntungan lebih kuat. Pemilik weton tersebut diyakini mampu melihat peluang, menghadapi tantangan, serta membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Meski demikian, kepercayaan mengenai weton merupakan bagian dari budaya dan tidak dapat menjadi kepastian masa depan seseorang. Kesuksesan tetap membutuhkan usaha, kemampuan, dan kerja keras.

Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tiga weton yang dipercaya memiliki magnet rezeki kuat.

1. Rabu Legi

Pemilik weton Rabu Legi dipercaya memiliki karakter cerdas, tenang, dan mempunyai intuisi yang kuat. Mereka dikenal sebagai pribadi yang mampu membaca situasi serta melihat peluang yang mungkin tidak disadari oleh orang lain.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, Rabu Legi sering dikaitkan dengan energi yang membuat pemiliknya mampu berpikir matang sebelum mengambil keputusan. Mereka bukan tipe yang terburu-buru, melainkan lebih suka menyusun strategi terlebih dahulu.

Rezeki mereka dipercaya dapat datang melalui berbagai jalan, mulai dari peluang usaha, kerja sama, hingga hubungan baik yang telah dibangun sebelumnya.

Selain pandai membaca peluang, pemilik weton ini juga dikenal mampu menghadapi masalah dengan kepala dingin. Sikap tenang tersebut membantu mereka menemukan solusi ketika menghadapi tantangan dalam pekerjaan maupun bisnis.

2. Selasa Pahing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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