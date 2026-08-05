Pekan Penuh Perubahan, 5 Shio Ini Diprediksi Mendapat Angin Keberuntungan

JawaPos.com - Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki perjalanan energi yang berbeda-beda dari waktu ke waktu. Beberapa periode dianggap membawa peluang lebih besar untuk berkembang, baik dalam urusan karier, hubungan, maupun kehidupan pribadi.

Pada pekan ini, lima shio disebut memiliki energi yang lebih positif dan berpotensi mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan kepastian mengenai masa depan.

Mengutip Horoscope, berikut lima shio yang dipercaya akan mendapatkan keberuntungan pada pekan ini.

1. Shio Macan

Pekan ini menjadi waktu yang penuh semangat bagi pemilik Shio Macan. Sifat kepemimpinan mereka diperkirakan semakin terlihat, terutama ketika muncul kesempatan untuk mengambil peran penting atau menyampaikan ide yang bernilai.

Ini menjadi momen yang tepat bagi Shio Macan untuk lebih percaya diri, berani mengambil langkah baru, dan mengikuti intuisi dalam menentukan arah berikutnya.

2. Shio Monyet

Shio Monyet disebut sedang memasuki fase perubahan yang membawa peluang baru. Pekan ini menjadi waktu yang baik untuk meninggalkan kebiasaan lama atau hal-hal yang sudah tidak lagi memberikan manfaat.

Dengan memberi ruang bagi ide baru dan hubungan yang lebih positif, mereka dipercaya dapat menemukan perkembangan yang lebih baik. Perubahan kecil yang dilakukan saat ini berpotensi membawa dampak besar ke depannya.