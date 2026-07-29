Rezeki Mengalir Deras, Ini 6 Shio yang Berpeluang Menikmati Kemewahan

JawaPos.com - Dalam tradisi astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta siklus keberuntungan yang berbeda. Pada periode tertentu, beberapa shio diyakini memperoleh energi positif yang mendukung perkembangan karier, peluang bisnis, hingga peningkatan kondisi finansial.

Keberuntungan tersebut bukan semata-mata datang tanpa usaha, tetapi juga dikaitkan dengan sifat, kebiasaan, dan cara seseorang mengambil keputusan.

Berdasarkan ulasan dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki peluang lebih besar menikmati kemapanan dan mengumpulkan aset berharga.

1. Shio Tikus Shio Tikus dikenal memiliki insting bisnis yang tajam dan kemampuan membaca peluang dengan cepat. Mereka cenderung mampu beradaptasi dalam berbagai kondisi sehingga lebih mudah menemukan sumber penghasilan baru.

Selain piawai mencari peluang, Shio Tikus juga cukup cermat mengelola keuangan. Kemampuan berpikir kreatif dan keberanian mengambil risiko yang telah diperhitungkan dipercaya menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan aset mereka.

2. Shio Kambing Shio Kambing identik dengan sifat bijaksana dan penuh pertimbangan dalam mengelola uang. Mereka terbiasa hidup hemat serta tidak mudah tergoda untuk melakukan pengeluaran yang tidak diperlukan.

Ketelitian dalam menyusun rencana keuangan membuat mereka lebih siap membangun kekayaan secara bertahap. Konsistensi menabung dan pendekatan yang hati-hati terhadap investasi menjadi salah satu kekuatan utama shio ini.

3. Shio Monyet Kreativitas dan kemampuan beradaptasi menjadi keunggulan yang dimiliki Shio Monyet. Mereka sering menemukan cara baru untuk meningkatkan penghasilan maupun mengembangkan aset yang telah dimiliki.

Selain itu, kemampuan menganalisis situasi dan memanfaatkan jaringan pertemanan membuat Shio Monyet memiliki akses terhadap berbagai peluang yang berpotensi menguntungkan. Keberanian mengambil langkah yang terukur juga menjadi nilai tambah bagi mereka.