Miliki Kesaktian Mandraguna! 7 Weton Tak Tertandingi Dalam Ilmu Gaib dan Energi Spiritual yang Kuat

JawaPos.com - Dalam kepercayaan spiritual Jawa, weton tidak hanya menentukan karakter seseorang, tetapi juga menjadi penanda kekuatan gaib yang diwariskan sejak lahir. Beberapa weton dipercaya memiliki aura luar biasa kuat, sehingga sering dianggap sakti mandraguna.

Mereka yang lahir dengan weton ini kerap menunjukkan kelebihan dalam hal karisma, daya pikat, hingga pengaruh supranatural yang membuat orang segan bahkan tanpa mereka berbicara.

Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya menjadi tokoh spiritual, pemimpin adat, atau bahkan guru supranatural yang disegani.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, berikut adalah tujuh weton yang diyakini memiliki kesaktian mandraguna secara spiritual dan gaib:

1. Weton Senin Legi Weton ini memiliki kekuatan kebatinan luar biasa. Banyak orang dengan weton Senin Legi sejak kecil sudah memperlihatkan aura berbeda. Mereka memiliki intuisi tajam dan kepekaan spiritual tinggi. Jika berguru pada orang yang tepat, kesaktiannya bisa meningkat pesat. Tak heran mereka sering jadi pemimpin ritual atau spiritual.

2. Weton Rabu Kliwon Dikenal memiliki energi spiritual yang sangat kuat. Orang-orang dengan weton ini sering kali dilibatkan dalam kegiatan supranatural, bahkan menjadi mediator antara dunia nyata dan gaib. Weton Rabu Kliwon juga dipercaya dapat menundukkan makhluk halus dan memiliki perlindungan gaib sangat kuat.

3. Weton Jumat Pon Karakter dari weton ini adalah ketenangan dan kedalaman spiritual. Mereka cenderung pendiam tapi sangat disegani. Banyak di antara mereka yang menjadi ahli tirakat dan punya kemampuan pengobatan non-medis. Jumat Pon juga kerap menjadi weton para guru besar spiritual atau ahli waris ilmu tua.

4. Weton Selasa Wage Memiliki kesaktian dalam bentuk daya tarik yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Weton ini dikenal punya karisma memikat dan bisa mempengaruhi orang lain hanya dengan tatapan atau ucapan. Dalam dunia spiritual, ini disebut sebagai daya gaib pengaruh batin.

5. Weton Kamis Pahing Orang-orang dengan weton ini dipercaya memiliki pertahanan spiritual luar biasa. Mereka jarang terkena gangguan halus dan sering jadi pelindung di keluarganya. Kamis Pahing juga dikenal cepat menyerap ilmu kebatinan dan cocok mendalami ajaran-ajaran leluhur.

6. Weton Sabtu Kliwon Weton ini disebut sebagai salah satu yang paling sakti. Banyak dukun, paranormal, dan ahli spiritual lahir di hari ini. Sabtu Kliwon juga dikenal punya ikatan kuat dengan dunia tak kasat mata dan sering digunakan sebagai hari khusus dalam ritual-ritual besar Jawa.