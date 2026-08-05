Takdirmu Kaya? 6 Shio Ini Bakal Sukses Finansial Tak Tergoyahkan

JawaPos.com – Astrologi Tionghoa kembali menyoroti beberapa shio yang diprediksi memiliki takdir kaya dan kesuksesan finansial yang tak tergoyahkan.

Menurut astrologi Tionghoa, kombinasi hoki dan karakter bawaan membuat shio ini berpeluang besar menaklukkan dunia finansial.

Shio-shio ini disebut punya potensi kaya jangka panjang yang terus tumbuh seiring waktu menurut ramalan astrologi Tionghoa.

Astrologi Tionghoa meyakini bahwa kesuksesan finansial bisa jadi takdir bawaan yang melekat pada shio tertentu sejak lahir.

Ramalan ini menarik perhatian karena astrologi Tionghoa mengungkap bahwa kekayaan bisa jadi bagian dari garis hidup shio pilihan.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, dijelaskan bahwa terdapat enam shio yang ditakdirkan kaya dan sukses finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Kuda

Mereka yang terlahir di bawah shio Kuda (1978, 1990, 2002, 2014) memiliki karakteristik istimewa dalam menghadapi dunia finansial.

Sifat lincah dan gesit yang melekat pada hewan kuda tercermin dalam kepribadian pemilik shio ini, membuat mereka sangat piawai dalam menangkap peluang bisnis yang muncul.