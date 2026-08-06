Hidup Berubah Drastis, 5 Shio Ini Disebut Berpeluang Raih Kekayaan Besar

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter, energi, dan siklus keberuntungan yang berbeda-beda. Beberapa shio disebut mengalami fase perubahan besar yang membawa peluang baru, terutama dalam hal keuangan.

Perubahan tersebut dipercaya muncul dari kombinasi karakter positif seperti keberanian, kecerdasan mengelola uang, kemampuan membaca peluang, serta kerja keras yang konsisten.

Meski demikian, ramalan shio merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan, bukan sesuatu yang dapat dipastikan secara ilmiah. Kesuksesan finansial tetap dipengaruhi oleh usaha, strategi, keputusan, dan kondisi nyata setiap individu.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang disebut memiliki peluang mengalami peningkatan finansial menurut astrologi Tionghoa.

1. Shio Macan Shio Macan mencakup mereka yang lahir pada tahun 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, dan 2022.

Dalam astrologi Tionghoa, Macan dikenal sebagai simbol keberanian, kekuatan, dan semangat pantang menyerah. Mereka dipercaya memiliki rasa percaya diri tinggi serta keberanian mengambil keputusan penting.

Sifat optimistis dan kemampuan melihat peluang membuat pemilik Shio Macan dianggap memiliki potensi berkembang dalam bidang bisnis maupun investasi. Dengan perencanaan yang matang, keberanian mereka disebut dapat membuka jalan menuju peningkatan finansial.

2. Shio Naga Shio Naga dimiliki oleh mereka yang lahir pada tahun 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024.

Naga merupakan salah satu simbol keberuntungan dan kekuatan dalam budaya Tionghoa. Pemilik shio ini dipercaya memiliki kreativitas tinggi, jiwa kepemimpinan, serta kemampuan mengembangkan ide menjadi peluang yang menguntungkan.