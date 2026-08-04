Agustus Penuh Kejutan, 3 Shio Ini Berpotensi Dapat Sumber Penghasilan Baru

ilustrasi zodiak banyak rezeki. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Setiap orang tentu berharap kondisi keuangannya semakin membaik dan mendapatkan peluang baru yang membawa keuntungan.
Dalam astrologi Tionghoa, pergerakan energi tertentu dipercaya dapat memberikan pengaruh berbeda bagi setiap shio. Beberapa shio disebut akan memasuki periode yang lebih positif, terutama dalam hal finansial.
Memasuki Agustus 2026, terdapat sejumlah shio yang diprediksi mengalami peningkatan keberuntungan. Mereka dipercaya akan mendapatkan kesempatan baru, tambahan pemasukan, hingga hasil dari usaha yang telah dilakukan sebelumnya.
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Peluang tersebut bisa datang melalui pekerjaan, kerja sama bisnis, maupun keputusan finansial yang tepat.
Namun, perlu diingat bahwa astrologi merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan. Kondisi keuangan seseorang tetap dipengaruhi oleh usaha, perencanaan, serta keputusan yang dibuat dalam kehidupan nyata.
Dilansir dari YourTango, berikut tiga shio yang disebut berpotensi menikmati perkembangan finansial sepanjang Agustus 2026.
Shio Leo diprediksi akan merasakan energi positif dalam urusan finansial selama Agustus 2026.
Bulan ini disebut menjadi waktu yang tepat bagi Leo untuk membuka diri terhadap berbagai peluang baru yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi.
Kesempatan bisa hadir dalam bentuk proyek tambahan, peluang bisnis, maupun langkah baru yang sebelumnya belum pernah dicoba.
Leo yang dikenal memiliki rasa percaya diri tinggi disarankan untuk berani menunjukkan kemampuan dan mengambil kesempatan yang datang.
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