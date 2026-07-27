Pekan Penuh Hoki! 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Positif Menurut Astrologi Tiongkok

JawaPos.com – Berdasarkan astrologi Tiongkok, terdapat lima shio yang diprediksi memiliki keberuntungan lebih besar sepanjang pekan ini, tepatnya pada periode 27 hingga 31 Juli 2026.

Energi positif yang menyertai shio-shio tersebut dipercaya dapat membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kesempatan untuk berkembang, mengambil keputusan penting, hingga menemukan arah baru yang lebih baik.

Selain keberuntungan, periode ini juga disebut menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi diri dan menyusun langkah menuju tujuan yang ingin dicapai. Intuisi yang lebih kuat diyakini dapat membantu mereka menghadapi perubahan serta menentukan pilihan yang membawa dampak positif.

Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut paling hoki pada pekan ini menurut astrologi Tiongkok. Apakah shio Anda termasuk salah satunya?

1. Tikus

Shio Tikus akan menjalani minggu yang penuh makna. Ini adalah kesempatan untuk berefleksi secara mendalam dan menyelaraskan diri dengan tujuan jangka panjang.

Anda dapat mengatasi tantangan dan membuat kemajuan signifikan menuju tujuan jika menjaga keteraturan dan fokus.

2. Macan

Shio Macan akan menemukan bahwa mereka lebih kuat dan lebih tangguh dari yang dikira.