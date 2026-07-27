Pekan Penuh Hoki! 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Positif Menurut Astrologi Tiongkok

ilustrasi shio beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Berdasarkan astrologi Tiongkok, terdapat lima shio yang diprediksi memiliki keberuntungan lebih besar sepanjang pekan ini, tepatnya pada periode 27 hingga 31 Juli 2026.
Energi positif yang menyertai shio-shio tersebut dipercaya dapat membuka peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari kesempatan untuk berkembang, mengambil keputusan penting, hingga menemukan arah baru yang lebih baik.
Selain keberuntungan, periode ini juga disebut menjadi waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi diri dan menyusun langkah menuju tujuan yang ingin dicapai. Intuisi yang lebih kuat diyakini dapat membantu mereka menghadapi perubahan serta menentukan pilihan yang membawa dampak positif.
Dilansir dari Horoscope, berikut lima shio yang disebut paling hoki pada pekan ini menurut astrologi Tiongkok. Apakah shio Anda termasuk salah satunya?
Baca Juga:5 Shio Paling Beruntung di Tahun 2026, Rezeki Melimpah dan Karier Melesat Menurut Astrologi Tiongkok
1. Tikus
Shio Tikus akan menjalani minggu yang penuh makna. Ini adalah kesempatan untuk berefleksi secara mendalam dan menyelaraskan diri dengan tujuan jangka panjang.
Anda dapat mengatasi tantangan dan membuat kemajuan signifikan menuju tujuan jika menjaga keteraturan dan fokus.
2. Macan
Shio Macan akan menemukan bahwa mereka lebih kuat dan lebih tangguh dari yang dikira.
Awalnya, Anda mungkin merasa terbebani, tetapi seiring bertahan, Anda akan menemukan kemampuan rahasia dan menjadi lebih mandiri.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!