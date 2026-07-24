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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.22 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Perubahan Positif pada Juli 2026, Peluang Baru Mulai Berdatangan

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memasuki Juli 2026, astrologi memprediksi adanya perubahan energi yang dapat memengaruhi perjalanan setiap zodiak.

Namun, beberapa tanda zodiak disebut akan merasakan pengaruh tersebut lebih kuat, terutama dalam hal peluang, perkembangan diri, dan datangnya kabar menggembirakan.

Bagi mereka, periode ini diyakini menjadi waktu yang penuh kesempatan, ketika berbagai hal mulai berjalan lebih lancar dan membuka jalan menuju perubahan yang lebih baik.

Dikutip dari YourTango, berikut lima zodiak yang menurut astrologi diprediksi mengalami perubahan nasib pada Juli 2026 dengan hadirnya peluang dan keberuntungan secara bertahap. Apakah zodiakmu termasuk?

1. Aries

Di bulan Juli 2026, Aries akan memasuki periode peninjauan kembali pekerjaan dan keuangan.

Beberapa keputusan akan mulai membuahkan hasil lebih cepat dari yang diharapkan.

Penting untuk tidak terburu-buru karena hasil akan datang secara bertahap.

2. Libra

Libra akan memiliki kesempatan untuk menyeimbangkan hubungan dan proses kerja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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