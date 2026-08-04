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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.57 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak cancer berada dalam posisi untuk memahami semua sisi permasalahan. Meskipun hal ini cenderung memberi keuntungan luar biasa, pengetahuan ini juga memberi cancer tanggung jawab yang lebih besar kepada orang lain. 

Secara intuitif, cancer tahu apa yang terbaik. Cancer harus menemukan cara untuk membujuk orang lain dan membantu mereka melihatnya dari perspektif cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Selasa, 4 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Mendapatkan perhatian seseorang, akan membuat zodiak cancer diperhatikan dan didengarkan. Terkait karir, tetaplah waspada terhadap dari mana pekerjaan baru yang mungkin datang.

Sementara itu, waspadalah terhadap pikiran-pikiran irasional yang menimbulkan kecemasan dan memberi banyak tekanan. Terkait keuangan, kondisi keuangan cancer sedang baik-baik saja sehingga bisa memanjakan diri dengan sesuatu yang mewah. 

Cinta Cancer

Cancer bisa membuat seseorang terkesan secara signifikan hari ini. Mendapatkan perhatiannya mungkin sulit pada awalnya, tetapi begitu mendapatkannya, dia akan sepenuhnya memperhatikan dan mendengarkan. Jangan sia-siakan momen ini. 

Karir Cancer

Jika baru-baru ini menganggur, maka planet-planet telah bekerja untuk cancer agar kesempatan bekerja kembali datang. Tetaplah percaya dan waspada terhadap dari mana pekerjaan itu mungkin datang. Bisa jadi, pekerjaan itu berada di tempat yang belum cancer cari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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