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Tazkia Royyan Hikmatiar
Sabtu, 6 Juni 2026 | 18.07 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 6 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Yuka777) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Yuka777)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang mengharuskan Capricorn lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Situasi yang berjalan biasa saja dapat berubah menjadi tantangan jika Anda terlalu mengandalkan emosi atau bertindak tanpa pertimbangan matang.

Kesabaran dan kemampuan mengendalikan diri akan sangat membantu dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul. Meskipun keberuntungan tidak terlalu kuat berpihak pada Capricorn, sikap tenang dapat membantu meminimalkan hambatan sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Sabtu (6/6), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini cenderung berlangsung dalam suasana yang biasa. Anda disarankan untuk menghindari keputusan impulsif karena berpotensi menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Mengendalikan emosi dan mempertimbangkan segala sesuatu dengan matang akan menjadi kunci agar aktivitas sehari-hari berjalan lebih lancar.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara tampaknya belum berada dalam fase yang paling harmonis. Beberapa situasi yang kurang menyenangkan dapat muncul dan memengaruhi suasana hubungan dengan pasangan.

Untuk menjaga hubungan tetap stabil, cobalah lebih terbuka dalam berkomunikasi dan menghindari sikap defensif. Kesabaran serta pengertian akan membantu meredakan ketegangan yang mungkin terjadi.

Karier Capricorn

Di lingkungan kerja, Anda berpotensi menghadapi tantangan dalam hubungan dengan bawahan atau rekan kerja yang berada di bawah koordinasi Anda. Perbedaan pandangan dapat memicu ketidaknyamanan dalam bekerja.

Editor: Bintang Pradewo
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