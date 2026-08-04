Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 4 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (Freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra mungkin merasakan lonjakan semangat dan energi yang baru. Kemungkinan, libra tidak sedang ingin melakukan sesuatu yang substansial. Libra mungkin akan menjadi pusat perhatian di malam hari.
Karisma libra akan menular, dengan banyak perhatian yang tertuju. Nikmati momen-momen ini, karena dapat menjadi penghilang stres yang luar biasa. Libra akan tersenyum dan dan bahagia hari ini.
Hari ini luar biasa karena zodiak scorpio mungkin akan menjadi sangat berhati-hati dalam melakukan pendekatan pada urusan pribadi maupun profesional. Tidak ada hari yang lebih baik untuk mulai merencanakan masa depan selain sekarang.
Selain itu, konflik apa pun dengan seseorang, harus diselesaikan dengan cepat. Setelah seharian bekerja keras, scorpio perlu menghabiskan waktu bersama orang-orang yang disayangi. Jadi, manfaatkan momen-momen istimewa ini.
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Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Selasa, 4 Agustus 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra sebaiknya tidak terlalu mengontrol pasangan, karena dia bisa saja akan merasa lelah dan menjauh. Terkait karir, bersiaplah karena libra akan mendapatkan kesempatan pekerjaan baru.
Sementara itu, jangan terlalu memforsir diri dalam bekerja karena hal itu dapat memengaruhi kesehatan. Terkait keuangan, libra termotivasi untuk mencoba berbagai cara baru dalam menghasilkan lebih banyak uang.
Cinta Libra
Libra mungkin terlalu mengontrol pasangan hari ini. Awalnya mungkin terlihat bagus, tetapi hal itu dengan cepat akan membuat pasangan lelah dan menjauh.
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