Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 4 Agustus 2026 | 00.50 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Selasa 4 Agustus 2026: Keuangan Diimbau Lebih Hati-Hati

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Scorpio besok, Selasa 4 Agustus 2026, membawa pesan untuk lebih jujur terhadap perasaan sendiri. 

Scorpio mungkin selama ini berusaha terlihat baik-baik saja meskipun sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal. 

Hari ini menjadi kesempatan untuk berhenti berpura-pura kuat dan mulai menerima apa yang benar-benar dirasakan.

Dalam kehidupan asmara, Scorpio perlu menghadapi hal-hal yang selama ini mungkin sengaja dihindari. 

Kebenaran yang tidak dibicarakan pada akhirnya dapat muncul ke permukaan, sehingga lebih baik menghadapinya dengan kepala dingin daripada terus menundanya. 

Bagi Scorpio yang masih lajang, kepercayaan diri justru sedang berada pada sisi yang positif.

Karier mengingatkan Scorpio untuk tidak terlalu lama duduk di depan meja kerja. 

Jika pekerjaan membuat tubuh kurang bergerak, luangkan waktu untuk berdiri, berjalan, atau melakukan peregangan sederhana. 

Produktivitas tidak hanya ditentukan oleh berapa lama seseorang berada di depan komputer.

Dalam urusan keuangan, Scorpio disarankan menahan diri dari investasi. 

Peluang yang tampak menarik belum tentu sesuai dengan kondisi saat ini. 

Lebih baik mempertahankan kestabilan finansial daripada mengambil risiko karena tergoda keuntungan cepat.

Kesehatan juga menjadi perhatian. Pola makan yang beragam, terutama dengan memasukkan buah-buahan kaya antioksidan seperti blueberry dan stroberi, dapat menjadi pilihan untuk melengkapi pola hidup sehat. 

Jika sedang merencanakan perjalanan, Turki disebut sebagai destinasi yang cocok bagi Scorpio yang menyukai perpaduan kuliner dan budaya.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio untuk Selasa, 4 Agustus 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio 3 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 3 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 3 Agustus 2026 | 17.01 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Senin 3 Agustus 2026: Hubungan Makin Hangat, Karier Perlu Lebih Fokus - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Senin 3 Agustus 2026: Hubungan Makin Hangat, Karier Perlu Lebih Fokus

Senin, 3 Agustus 2026 | 02.51 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 2 Agustus 2026 | 13.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore