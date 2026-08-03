Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 3 Agustus 2026 | 17.01 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 3 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Scorpio dituntut untuk tetap menjaga semangat dan berpikir positif di tengah berbagai tantangan yang muncul. Sikap optimistis akan menjadi bekal penting untuk menghadapi tekanan sekaligus membuka peluang meraih hasil yang memuaskan.

Meski suasana pekerjaan dan keuangan memerlukan perhatian lebih, dedikasi serta kemampuan mengendalikan emosi akan membantu Scorpio melewati hari dengan lebih baik. Fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan agar setiap langkah tetap membawa kemajuan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Senin (3/8), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini mengajak Anda untuk tetap ceria dan penuh semangat. Bekerja dengan tulus tanpa terlalu mengharapkan imbalan akan membawa hasil yang baik di masa mendatang. Ketekunan dan kesabaran menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai situasi yang muncul sepanjang hari.

Cinta Scorpio

Hubungan asmara akan terasa lebih harmonis jika Anda mampu bersikap ramah dan mengendalikan emosi. Komunikasi yang lembut akan membantu mempererat hubungan dengan pasangan.

Bagi Scorpio yang masih lajang, jangan ragu menunjukkan sisi hangat dan terbuka. Sikap tersebut dapat menarik perhatian seseorang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan Anda.

Karier Scorpio

Suasana di tempat kerja mungkin terasa kurang nyaman. Tekanan pekerjaan diprediksi meningkat dan membuat Anda harus bekerja lebih keras untuk menyelesaikan berbagai tanggung jawab.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio Besok Senin 3 Agustus 2026: Hubungan Makin Hangat, Karier Perlu Lebih Fokus - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Senin 3 Agustus 2026: Hubungan Makin Hangat, Karier Perlu Lebih Fokus

Senin, 3 Agustus 2026 | 02.51 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 2 Agustus 2026 | 13.16 WIB

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 2 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 2 Agustus 2026 | 07.23 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore