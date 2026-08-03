3 Weton yang Hidupnya akan Disertai Banyak Keberuntungan di Tahun 2026, Rezeki Tak Terduga Beri Kebe

JawaPos.com - Menurut perhitungan primbon, tahun 2026 bisa menjadi salah satu periode yang penuh dengan kejutan.

Di antara banyak hal-hal tak terduga yang datang, salah satu hadir yakni berupa kebaikan yang menyenangkan hati.

Kemudahan rezeki dikatakan akan diperoleh segelintir orang hingga hidupnya bisa lebih sejahtera dan membahagiakan.

melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya akan disertai banyak keberuntungan di tahun 2026 saat rezeki tak terduga memberi keberkahan.

1. Weton Selasa Pon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Pon dikatakan punya rezeki yang baik.

Selama menjauhi hal-hal yang buruk dan senantiasa berperilaku baik, rezeki mereka diramalkan tidak akan pernah terputus.

Sama seperti yang mungkin akan mereka terima di tahun 2026 di mana kemudahan mencari uang akan diperoleh.

Pundi-pundi rupiah pun dimungkinkan bisa dikumpulkan dengan begitu mudahnya hingga mereka memiliki tabungan yang cukup.