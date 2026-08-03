Tak Banyak Hambatan, 4 Shio Ini Konon Punya Keberuntungan Seumur Hidup

ilustrasi 12 tanda shio. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Dalam budaya Tionghoa, Shio dipercaya bukan hanya sebagai simbol tahun kelahiran, tetapi juga memiliki kaitan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang.
Berdasarkan kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa Shio dianggap memiliki energi keberuntungan yang kuat. Mereka dipercaya lebih mudah menemukan peluang dalam berbagai bidang, mulai dari pekerjaan, kondisi finansial, hingga hubungan asmara.
Keberuntungan tersebut disebut berasal dari karakter alami yang dimiliki setiap Shio, seperti kecerdasan, keberanian, kemampuan beradaptasi, serta ketekunan dalam menghadapi tantangan.
Dilansir dari kanal YouTube Naura Kom, berikut empat Shio yang dipercaya memiliki hoki besar dan selalu dinaungi keberuntungan sepanjang perjalanan hidupnya.
Shio Tikus dikenal sebagai salah satu simbol kecerdikan dan kemampuan membaca peluang.
Mereka yang lahir di bawah Shio Tikus dipercaya memiliki pola pikir cepat, kreatif, serta pandai mencari jalan keluar dalam berbagai situasi.
Karakter yang penuh inisiatif membuat mereka mampu melihat kesempatan yang sering kali tidak disadari orang lain.
Dalam urusan karier dan keuangan, Shio Tikus dianggap memiliki potensi besar untuk meraih kesuksesan karena mampu mengatur strategi dan mengambil keputusan dengan tepat.
Shio Naga sering dikaitkan dengan kekuatan, keberanian, dan kejayaan dalam astrologi Tionghoa.
Orang yang lahir di tahun Shio Naga dipercaya memiliki kepribadian kuat, rasa percaya diri tinggi, serta visi yang besar terhadap masa depan.
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