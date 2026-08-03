3 Zodiak Ini Diprediksi Menikmati Bulan Terbaik Sepanjang Agustus 2026, Keberuntungan Menghampiri!

Ilustrasi Keberuntungan Besar Menghampiri (magnific)
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Perjalanan Venus menuju Libra pada 6 Agustus membawa pengaruh yang identik dengan keharmonisan, daya tarik, serta hubungan yang semakin erat.
Selanjutnya, Merkurius bergabung dengan Jupiter dan Matahari di Leo pada 9 Agustus, membentuk kombinasi energi yang diyakini mampu meningkatkan rasa percaya diri, komunikasi, serta peluang memperoleh keberhasilan.
Tidak berhenti di situ, Gerhana Matahari Bulan Baru yang terjadi pada 12 Agustus 2026 dipercaya menjadi simbol dimulainya babak baru dalam kehidupan.
Dalam astrologi, fenomena ini sering dikaitkan dengan keberanian menetapkan tujuan, mengambil keputusan penting, dan membuka jalan menuju perubahan yang lebih baik.
Di antara 12 zodiak, terdapat 3 tanda yang diprediksi akan menikmati keberuntungan paling besar sepanjang Agustus 2026.
Berbagai peluang diperkirakan datang menghampiri mereka, mulai dari peningkatan karier, hubungan asmara yang berkembang positif, hingga kehidupan sosial yang semakin dinamis.
1. Scorpio
Scorpio diprediksi menjadi zodiak yang paling bersinar sepanjang Agustus 2026.
Setelah melewati berbagai tantangan dan bekerja keras dalam waktu yang cukup lama, bulan ini menjadi momen ketika usaha tersebut mulai membuahkan hasil yang nyata.
Kesempatan untuk berkembang semakin terbuka dan memberikan harapan baru bagi masa depan.
Dalam bidang karier, Scorpio berpotensi memperoleh promosi jabatan, proyek penting, atau pengakuan atas kemampuan yang selama ini diperlihatkan.
Bagi Anda yang aktif membangun karier di dunia digital maupun media sosial, peluang memperoleh perhatian publik juga diperkirakan meningkat.
Hal tersebut dapat menjadi awal dari perkembangan yang lebih besar.
Momentum Gerhana Matahari Bulan Baru pada 12 Agustus menjadi waktu yang tepat bagi Scorpio untuk menetapkan target baru.
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Jawa Pos
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