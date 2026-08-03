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Rabbany Wanadriani
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.35 WIB

Tak Sekadar Hoki, 7 Shio Ini Punya Kecerdasan yang Membuka Jalan Menuju Kekayaan

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter serta potensi yang berbeda-beda. Selain menggambarkan sifat seseorang, shio juga sering dikaitkan dengan keberuntungan, termasuk dalam urusan karier, bisnis, dan keuangan.

Beberapa shio diyakini memiliki kecerdasan, naluri bisnis, serta kemampuan membaca peluang yang membuat mereka lebih mudah meraih keuntungan finansial.

Berbekal kemampuan tersebut, mereka disebut berpotensi memperoleh penghasilan besar dalam waktu relatif singkat. Berikut tujuh shio yang dikenal memiliki bakat kuat dalam menghasilkan cuan.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai sosok yang cerdas, cepat berpikir, dan pandai memanfaatkan peluang. Mereka memiliki kemampuan menganalisis situasi sehingga sering menemukan kesempatan yang tidak disadari orang lain.

Dalam urusan finansial, pemilik shio ini juga dikenal teliti mengatur pengeluaran, piawai menyusun strategi investasi, dan mampu menjaga kestabilan keuangan dalam jangka panjang.

2. Shio Macan

Keberanian menjadi salah satu kekuatan utama Shio Macan. Mereka tidak ragu mengambil langkah besar ketika melihat peluang yang menjanjikan, baik dalam bisnis maupun investasi.

Meski berani mengambil risiko, keputusan mereka umumnya didasarkan pada pertimbangan yang matang. Kombinasi insting kuat dan rasa percaya diri membuat Macan berpeluang meraih keuntungan yang signifikan.

3. Shio Kambing

Shio Kambing memiliki kreativitas tinggi dan kemampuan melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda. Mereka sering melahirkan ide-ide segar yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan.

Selain kreatif, mereka juga cukup cermat dalam mengelola aset sehingga memiliki peluang membangun kondisi finansial yang stabil dan terus berkembang.

4. Shio Monyet

Pemilik Shio Monyet dikenal cerdas, inovatif, dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Mereka senang mencoba cara baru untuk menciptakan peluang usaha maupun meningkatkan pendapatan.

Kemampuan berpikir kreatif dipadukan dengan kecakapan mengelola keuangan membuat mereka berpotensi memperoleh hasil yang memuaskan dalam berbagai bidang.

5. Shio Ayam

Shio Ayam memiliki karakter disiplin, teliti, dan terorganisir. Mereka terbiasa memperhatikan setiap detail sehingga mampu menghindari kesalahan dalam mengambil keputusan finansial.

Pendekatan yang penuh perhitungan membuat mereka lebih mudah menjaga kestabilan keuangan sekaligus memanfaatkan peluang investasi yang menguntungkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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