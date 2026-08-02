Dari Nol hingga Kaya Raya, 5 Zodiak Ini Disebut Pandai Membangun Kekayaan

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mencapai kesuksesan finansial. Ada yang membutuhkan waktu panjang untuk membangun kestabilan ekonomi, sementara sebagian lainnya terlihat lebih mudah menemukan peluang yang membawa keuntungan.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki karakter tertentu yang mendukung kemampuan mereka dalam mengelola uang, membaca kesempatan, dan membangun kekayaan.

Mulai dari sikap disiplin, kemampuan membuat strategi, hingga keberanian mengambil keputusan, sifat-sifat tersebut dianggap menjadi faktor yang membuat beberapa zodiak memiliki potensi besar dalam urusan finansial.

Meski keberhasilan tetap dipengaruhi oleh kerja keras, keterampilan, dan keputusan yang tepat, berikut lima zodiak yang dalam astrologi disebut memiliki bakat alami untuk mencapai kemakmuran ekonomi.

Capricorn Capricorn dikenal sebagai sosok yang memiliki ambisi kuat dan pandangan jauh ke depan.

Dalam urusan keuangan, mereka cenderung berhati-hati dan lebih memilih membangun kekayaan secara perlahan tetapi stabil.

Mereka tidak mudah tergoda dengan hasil instan karena lebih percaya pada proses, disiplin, dan perencanaan matang.

Kegigihan Capricorn membuat mereka mampu menciptakan fondasi finansial yang kuat dan mempertahankan pencapaian dalam jangka panjang.

Taurus Taurus sering dikaitkan dengan kenyamanan, kestabilan, dan kemampuan menikmati hasil kerja keras.