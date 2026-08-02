Pertengahan 2026 Jadi Momentum Emas, 7 Shio Berpotensi Mendulang Kekayaan

JawaPos.com – Memasuki pertengahan tahun 2026, sejumlah shio diperkirakan memasuki fase yang lebih menjanjikan dalam urusan keuangan. Perubahan energi dalam astrologi Tionghoa dipercaya membawa peluang baru bagi mereka yang siap memanfaatkan kesempatan, baik melalui karier, usaha, maupun investasi.

Meski ramalan bukan kepastian, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk tetap bekerja keras, berpikir positif, dan lebih jeli melihat peluang yang datang.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang diprediksi memiliki peluang besar memperoleh rezeki melimpah dan menikmati kondisi finansial yang lebih stabil sepanjang pertengahan 2026.

1. Shio Naga Shio Naga diperkirakan memasuki periode yang penuh peluang. Proyek yang sempat berjalan lambat berpotensi kembali berkembang, bahkan terbuka kemungkinan mendapatkan mitra bisnis atau dukungan baru.

Usaha yang selama ini dibangun dengan tekun mulai menunjukkan hasil yang lebih nyata sehingga memberikan peluang peningkatan pendapatan.

2. Shio Tikus Kecerdasan dalam membaca peluang menjadi kekuatan utama Shio Tikus. Pertengahan 2026 dinilai menjadi waktu yang baik untuk mengembangkan bisnis, terutama di bidang perdagangan, teknologi, dan ekonomi digital.

Peluang memperoleh keuntungan dari berbagai sumber semakin terbuka, terutama bagi mereka yang mampu beradaptasi dengan perubahan pasar.

3. Shio Monyet Kreativitas Shio Monyet diprediksi menjadi nilai tambah yang membawa keberuntungan. Ide-ide baru yang sebelumnya dianggap sederhana berpotensi berkembang menjadi peluang usaha yang menjanjikan.

Bagi yang aktif di dunia digital atau industri kreatif, kesempatan memperoleh penghasilan tambahan diperkirakan semakin besar jika dikelola secara konsisten.