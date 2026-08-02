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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.55 WIB

Finansial Makin Kuat, 6 Shio Ini Diprediksi Mendapat Banyak Peluang Kekayaan

shio yang dikejar finansial jadi tajir karena rezeki mengalir kata astrologi Tionghoa - Image

shio yang dikejar finansial jadi tajir karena rezeki mengalir kata astrologi Tionghoa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan energi kehidupan yang berbeda-beda.

Beberapa shio dipercaya akan memasuki fase penuh peluang, terutama dalam hal keuangan dan pencapaian hidup.

Pada periode tertentu, ada shio yang disebut mengalami peningkatan finansial karena kerja keras, kecerdikan, hingga kesempatan besar yang datang dari berbagai arah.

Meski keberuntungan bukan satu-satunya faktor penentu kesuksesan, astrologi Tionghoa meyakini bahwa beberapa shio memiliki energi yang mendukung datangnya kemakmuran.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat enam shio yang disebut berpotensi mengalami aliran rezeki besar dan perubahan finansial positif.

1. Shio Babi

Shio Babi sering dikaitkan dengan keberuntungan, kebahagiaan, dan kehidupan yang penuh kelimpahan.

Dalam astrologi Tionghoa, pemilik shio ini dipercaya memiliki peluang besar untuk mendapatkan keuntungan melalui kerja sama, usaha, maupun sumber pendapatan tambahan.

Kesempatan baru dapat muncul dari berbagai arah, mulai dari proyek yang menjanjikan hingga hasil dari usaha yang sebelumnya telah dibangun.

Namun, kemakmuran yang datang juga perlu diimbangi dengan sikap bijak dalam mengelola keuangan.

Sifat murah hati dan keinginan berbagi menjadi nilai positif yang dipercaya dapat menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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