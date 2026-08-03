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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 3 Agustus 2026 | 21.58 WIB

Otak Cemerlang, Rezeki Berlimpah! Ini 5 Weton yang Dipercaya Mudah Meraih Kesuksesan

Weton cerdas dengan otak encer sehingga rezeki lancar kata Primbon Jawa - Image

Weton cerdas dengan otak encer sehingga rezeki lancar kata Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai potensi rezeki, kecerdasan, hingga perjalanan hidup. Beberapa weton diyakini memiliki kemampuan berpikir yang menonjol sehingga lebih mudah menemukan peluang dan mengambil keputusan yang tepat.

Kecerdasan yang dimaksud tidak terbatas pada kemampuan akademik, tetapi juga mencakup intuisi, kebijaksanaan, serta kecakapan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Kombinasi sifat tersebut dipercaya menjadi salah satu faktor yang membuat pemilik weton tertentu lebih mudah meraih kesuksesan.

Dilansir dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, berikut lima weton yang dalam Primbon Jawa dipercaya memiliki kecerdasan tinggi sekaligus peluang rezeki yang baik. Perlu diingat bahwa informasi ini merupakan bagian dari kepercayaan budaya Jawa dan tidak memiliki dasar ilmiah.

1. Rabu Pahing

Rabu Pahing memiliki jumlah neptu 16 yang berasal dari gabungan hari Rabu bernilai 7 dan pasaran Pahing bernilai 9. Dalam Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan Tunggak Semi.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki pembawaan yang tenang, mampu mengendalikan emosi, dan dikenal jujur dalam bersikap. Sifat suka membantu membuat mereka mudah diterima di berbagai lingkungan serta memiliki banyak relasi yang mendukung perjalanan hidupnya.

Selain itu, mereka dinilai pandai menjaga kepercayaan sehingga sering menjadi tempat berbagi cerita bagi orang lain. Berkat kerja keras, ketekunan, dan semangat pantang menyerah, rezeki mereka dipercaya mengalir dengan baik dan turut membawa manfaat bagi keluarga.

2. Kamis Kliwon

Kamis Kliwon juga memiliki neptu 16, hasil penjumlahan nilai Kamis 8 dan Kliwon 8. Weton ini berada di bawah naungan Waseso Segoro.

Menurut Primbon, pemilik Kamis Kliwon memiliki kecerdasan yang baik serta kemampuan beradaptasi dengan berbagai lingkungan. Mereka dikenal mudah memahami perasaan orang lain sehingga memiliki empati yang tinggi.

Kemampuan membangun hubungan sosial menjadi salah satu kekuatan mereka. Dipadukan dengan wawasan yang luas dan sikap dapat dipercaya, karakter tersebut dipercaya membuka lebih banyak peluang dalam karier maupun usaha.

3. Sabtu Pon

Sabtu Pon mempunyai neptu 16 dari gabungan Sabtu bernilai 9 dan Pon bernilai 7. Dalam Primbon Jawa, weton ini berada di bawah naungan Lakuning Banyu dan Tulus Banyu serta memiliki pengaruh Sabdo Pandito Ratu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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