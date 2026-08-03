Bakal Jadi Tahun Kejayaan, 6 Shio Ini Disebut Paling Beruntung soal Rezeki

Ilustrasi shio yang akan dapat berkah rezeki yang bikin iri sejuta umat (freepik)

JawaPos.com – Dalam perjalanan hidup, setiap orang tentu pernah melewati masa sulit maupun fase penuh keberuntungan. Terkadang, perubahan besar datang secara perlahan melalui kerja keras, kesempatan baru, serta pertemuan dengan orang-orang yang membawa pengaruh positif.

Menurut kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio dipercaya memiliki peluang lebih besar untuk mengalami peningkatan keberuntungan dalam waktu dekat. Energi tahun dan unsur yang menaungi mereka disebut membawa kesempatan baru dalam bidang keuangan, karier, hingga hubungan sosial.

Enam shio ini diyakini akan memasuki periode penuh peluang. Rezeki bisa hadir melalui berbagai jalan, mulai dari perkembangan usaha, peningkatan karier, hingga bantuan dari relasi yang sebelumnya tidak terduga.

Meski hanya sebatas ramalan dan hiburan, kisah mengenai keberuntungan shio sering menjadi inspirasi agar seseorang tetap optimis, berusaha, dan terbuka terhadap peluang yang datang.

Berikut enam shio yang disebut berpotensi mendapatkan keberuntungan besar seperti dikutip dari kanal YouTube Naura Kom.

1. Shio Ayam Pemilik Shio Ayam yang lahir pada tahun 1969 (unsur tanah), 1919 (unsur air), 2005 (unsur kayu), dan 2012 (unsur api) dipercaya memasuki fase yang lebih stabil dalam urusan finansial.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, Shio Ayam disebut mendapat dukungan energi positif yang membuka peluang baru. Hasil dari usaha yang selama ini dilakukan secara konsisten berpotensi mulai terlihat.

Bagi mereka yang menjalankan bisnis, periode ini dipercaya dapat membawa peningkatan pelanggan maupun keuntungan. Sementara bagi pekerja, kesempatan mendapat pengakuan, tanggung jawab lebih besar, atau perkembangan karier bisa semakin terbuka.

Selain urusan materi, Shio Ayam juga disebut akan mendapatkan kepercayaan lebih dari lingkungan profesional. Bahkan, hubungan lama yang kembali terjalin bisa menjadi jalan munculnya peluang menarik.

Kunci utama bagi Shio Ayam adalah kesiapan menerima perubahan dan memanfaatkan kesempatan dengan bijak.

2. Shio Babi Shio Babi diprediksi mendapatkan keberuntungan melalui hubungan sosial dan jaringan yang telah dibangun sebelumnya.

Peluang besar tidak selalu datang dari tempat yang jauh, tetapi bisa muncul melalui percakapan sederhana, pertemuan dengan orang lama, atau hubungan yang kembali terhubung.