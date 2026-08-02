Tak Banyak Bicara Tapi Beruntung, 5 Weton Ini Punya Pesona Rezeki yang Kuat

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, datangnya rezeki tidak selalu berkaitan dengan usaha yang terlihat besar atau perjuangan yang penuh sorotan.

Ada kalanya keberuntungan hadir melalui jalan yang tenang, perlahan, dan muncul dari kesempatan yang tidak pernah diperkirakan sebelumnya.

Konsep ini sering dikaitkan dengan keseimbangan batin, sikap positif, serta kemampuan seseorang menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Dalam tradisi Jawa, daya tarik keberuntungan dipercaya muncul ketika seseorang mampu menjalani kehidupan dengan penuh kesabaran, rasa syukur, dan niat yang baik.

Memasuki tahun 2026, sejumlah weton disebut memiliki energi keberuntungan yang kuat. Menurut kepercayaan primbon, pemilik weton tertentu berpotensi mendapatkan peluang melalui relasi, pekerjaan, maupun kesempatan baru yang datang secara alami.

Dilansir dari kanal YouTube Filosofi Jawa, berikut lima weton yang dipercaya memiliki daya tarik keberuntungan besar pada tahun 2026.

1. Jumat Legi — Rezeki Datang Melalui Ketulusan Pemilik weton Jumat Legi dikenal memiliki karakter lembut, mudah bersyukur, dan mampu menerima keadaan dengan hati lapang.

Dalam pandangan Primbon Jawa, sikap tersebut menjadi salah satu kekuatan utama yang membuat keberuntungan lebih mudah mendekat.

Pada tahun 2026, rezeki Jumat Legi dipercaya dapat muncul dari arah yang tidak terduga. Bisa berupa peluang kerja baru, bantuan dari orang sekitar, hingga kesempatan yang datang setelah melewati masa sulit.