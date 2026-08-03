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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 4 Agustus 2026 | 02.13 WIB

Dari Sulit Jadi Beruntung, 7 Shio Ini Disebut Akan Mengalami Perubahan Finansial Besar

shio dihujani finansial hingga jadi kaya raya kata astrologi Tionghoa./Freepik. - Image

shio dihujani finansial hingga jadi kaya raya kata astrologi Tionghoa./Freepik.

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, perjalanan hidup seseorang dipercaya dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Ada fase penuh tantangan, tetapi ada pula masa ketika peluang dan keberuntungan mulai datang silih berganti.

Beberapa shio disebut akan memasuki periode yang lebih baik, terutama dalam hal finansial. Perubahan energi ini diyakini membawa kesempatan baru, peningkatan karier, serta peluang untuk membangun kehidupan yang lebih stabil.

Meski keberhasilan tetap membutuhkan usaha, strategi, dan keputusan yang tepat, astrologi Tionghoa meyakini bahwa karakter bawaan setiap shio dapat menjadi salah satu faktor pendukung dalam meraih kemapanan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut tujuh shio yang dipercaya memiliki peluang besar mengalami peningkatan finansial dan kehidupan yang lebih sejahtera.

1. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal sebagai sosok yang memiliki intuisi kuat dan kemampuan membaca keadaan dengan baik.

Mereka yang lahir pada tahun 1979 dengan unsur Tanah, 1991 unsur Logam, 2003 unsur Air, serta 2015 unsur Kayu dipercaya memiliki kemampuan mengelola peluang dengan cermat.

Kepekaan terhadap perubahan membuat Shio Kambing mampu melihat kesempatan yang sering kali luput dari perhatian orang lain.

Dalam urusan keuangan, mereka cenderung berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Perpaduan antara pertimbangan matang dan kemampuan beradaptasi menjadi modal penting untuk menjaga serta mengembangkan aset.

Jika mampu mempertahankan strategi yang konsisten, Shio Kambing dipercaya dapat membangun kestabilan ekonomi dalam jangka panjang.

2. Shio Ayam

Shio Ayam sering dikaitkan dengan karakter disiplin, teliti, dan memiliki semangat tinggi dalam mengejar target.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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