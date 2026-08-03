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Aulia Rahmi
Senin, 3 Agustus 2026 | 22.27 WIB

Peluang Besar Menanti, 5 Shio Ini Diprediksi Mengalami Perubahan Hidup Drastis Tahun 2026

Ilustrasi Shio Paling Dialiri Rezeki (drobotdean/freepik)

JawaPos.com – Tahun 2026 dipercaya menjadi periode yang membawa banyak perubahan bagi sebagian orang. Dalam astrologi Tionghoa, pergantian tahun sering dikaitkan dengan munculnya energi baru yang dapat memengaruhi perjalanan hidup, termasuk dalam hal karier, keuangan, dan hubungan sosial.

Perubahan besar biasanya tidak hadir secara instan. Banyak kesempatan muncul melalui proses panjang, keputusan yang tepat, keberanian mengambil langkah, serta kemampuan membaca situasi.

Dalam ramalan shio, terdapat beberapa kelompok yang dianggap memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan positif pada 2026. Mereka dipercaya tidak hanya mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga kesempatan baru, dukungan dari lingkungan, hingga keberanian untuk mengejar tujuan yang lebih besar.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang diprediksi memiliki aliran keberuntungan kuat sepanjang tahun 2026.

1. Shio Naga

Shio Naga diperkirakan memasuki 2026 dengan energi yang mendukung kemajuan besar.

Peluang baru dapat muncul melalui berbagai jalur, mulai dari pekerjaan, bisnis, hingga hubungan profesional. Bahkan keputusan sederhana yang diambil dengan penuh keyakinan bisa membawa dampak besar bagi perjalanan hidup mereka.

Keberuntungan Naga tidak hanya berasal dari satu sumber. Kerja sama, ide kreatif, serta rencana lama yang sebelumnya belum berkembang berpotensi menemukan waktu yang tepat untuk diwujudkan.

Tahun ini juga menjadi momen bagi Naga untuk semakin percaya diri dalam mengambil keputusan penting.

Namun, keberhasilan besar perlu diimbangi dengan sikap rendah hati. Jika terlalu terbawa pencapaian, peluang baik yang datang bisa menjadi tantangan baru.

Menjaga keseimbangan antara ambisi dan kebijaksanaan menjadi kunci agar keberuntungan dapat bertahan dalam jangka panjang.

2. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal sebagai simbol kecerdikan, strategi, dan kemampuan membaca keadaan.

Pada 2026, kemampuan tersebut dipercaya menjadi modal utama dalam menemukan peluang yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain.

Tikus dianggap mampu mengambil keputusan berdasarkan perhitungan matang. Hal ini membuat perkembangan finansialnya cenderung berjalan stabil dan bertahap.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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