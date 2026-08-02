Pintu Rezeki Terbuka Lebar, 7 Shio Ini Diprediksi Rasakan Perubahan Hidup

JawaPos.com – Setiap orang tentu memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Ada masa ketika berbagai rintangan datang silih berganti, tetapi ada pula waktu ketika segala sesuatu terasa lebih mudah dijalani.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, beberapa shio disebut memiliki energi positif yang membuat mereka lebih mudah menemukan peluang dan mendapatkan keberuntungan.

Bukan hanya dalam bentuk materi, keberuntungan juga dapat hadir melalui hubungan baik, kesempatan baru, serta ketenangan dalam menjalani kehidupan.

Menurut kepercayaan tersebut, doa, usaha, dan sikap seseorang menjadi bagian penting yang membuka jalan menuju perubahan.

Dilansir Naurakom, berikut tujuh shio yang dipercaya sedang berada dalam fase penuh kelimpahan rezeki. Apakah shio Anda termasuk?

1. Shio Kelinci Pemilik Shio Kelinci dikenal memiliki karakter lembut, sabar, dan mampu menghadapi keadaan dengan tenang.

Meski sering menyimpan harapan dalam hati, mereka biasanya tidak mudah mengeluh dan tetap berusaha menjalani proses kehidupan.

Setelah melewati berbagai tantangan, Shio Kelinci dipercaya akan memasuki fase yang lebih baik.

Peluang baru dapat muncul sebagai bentuk penghargaan atas kesabaran yang selama ini dijalani.