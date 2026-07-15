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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 05.01 WIB

Menurut Astrolog, 3 Shio Ini Akan Mengalami Perubahan Hidup Positif Setelah Umur 40

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing dalam mencapai keberhasilan.

Tidak semua pencapaian besar datang di usia muda, karena sebagian orang justru menemukan masa terbaiknya setelah melewati berbagai pengalaman hidup.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya memiliki perjalanan hidup yang semakin berkembang setelah memasuki usia 40 tahun.

Menurut astrolog Nan Yi, terdapat tiga shio yang diprediksi mengalami perubahan positif dan mencapai kesuksesan lebih besar di fase tersebut, seperti dilansir Your Tango.

1. Ular

Shio Ular dikenal karena kreativitas, kecerdasan, dan keterampilan dalam memecahkan masalah.

Dikenal karena sifat jeli, bijaksana, dan menawan, Anda tentu berharap akan merasakan beruntung di awal kehidupan. 

Namun, Nan Yi mencatat bahwa mereka yang memiliki shio Ular sering kali harus berjuang keras untuk mencapai kesuksesan, yang tentu saja membutuhkan waktu.

Untungnya, hal ini biasanya berubah saat mereka mencapai usia 40-an dan membentuk sekutu kuat yang dibutuhkan untuk meraih kesuksesan.

2. Kambing

Editor: Setyo Adi Nugroho
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